، استعدادات حج 1440.. لقاء يجمع "السديس" بقائد أمن الحرم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا سبل التعاون وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لضيوف الرحمن

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات موسم الحج 1440هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة استعداداتهم لموسم الحج وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد "السديس" أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره للرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.