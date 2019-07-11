السعودية اليوم / "القيادة التحويلية وإدارة التغيير" برنامج تدريبي بتعليم الطائف



الطائف 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

انطلقت أمس بتعليم الطائف فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة التحويلية وإدارة التغيير"، وذلك ضمن خطة مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي في إدارة تعليم المحافظة.

ويهدف البرنامج الذي سيستمر ثلاثة أيام، إلى تنمية وتطوير القيادة وإدارة التغيير لدى قائدات المنظمات التعليمية لتحسين الممارسات القيادية.

وتضمنت فعاليات البرنامج لليوم الأول، القيادة وسمات القائد التحويلي وأدواره، كما سيتناول الرؤية والرسالة وكيفية بنائها وفق معايير علمية وسنتناول العمليات الإدارية "التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة"، وكيفية أداءها بتميز وفق متطلبات التغير الإداري ورؤية 2030

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09:16ت م

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