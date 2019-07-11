السعودية اليوم / "انشراح الصدر" درس بتعاوني الطائف



الطائف 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم الأحد القادم درساً بعنوان " أسباب انشراح الصدر" يلقيه نوار بن ناصر الجعيد عقب صلاة العشاء.

ويأتي هذا الدرس ضمن المناشط الدينية والدعوية والتوعوية والعلمية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه الصيفي لهذا العام.

08:35ت م

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