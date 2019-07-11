السعودية | الطقس : استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق فى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:22 صباحًا, 11 يوليو 2019 م المناطق_الرياض صراحة الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحمايةالبيئة -فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير

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