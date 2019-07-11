شكرا لقرائتكم 7500 طبق بيض في سكن عمالة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-11 7500 طبق بيض في سكن عمالة! متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- خميس مشيط أتلفت بلدية خميس مشيط، 7500 طبق بيض كانت مخزنةً في سكن للعمالة بشكل مخالف. Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر سعيد آل خويلد، أن الفرقة المسائية بالبلدية تمكنت أمس من ضبط ومصادرة حوالي 7500 طبق بيض مخزنة بطريقة مخالفة داخل سكن للعمال وغير صالحة للاستخدام الآدمي. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، مؤكدًا أن حملة الرقابة البلدية مستمرة ولن يتم التهاون إطلاقًا في تطبيق ما نصت عليه اللوائح الخاصة بنظام الجزاءات والغرامات بحق أي مخالفة صحية تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7500 طبق بيض في سكن عمالة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.