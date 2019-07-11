لقطات لتنظيف طرق ساحل عسير

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الحريضة

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير حملة ميدانية لإزالة الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها والتي تواجدت بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل، علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية سخرت كافة طاقاتها البشرية والآلية للقيام بعمليات إزالة تلك الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية والفرعية.

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وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان سلامة قائدي المركبات التي تمر من خلال تلك الطرق، إضافة إلى أنها ضمن خطة البلدية للاهتمام بالطرق، فضلًا عن إزالة التشوه البصري الذي يسببه تراكم تلك الأتربة.

واختتم آل جلبان بالتأكيد على أن البلدية مستمرة في عمليات إزالة أي معوقات للسير وما يتسبب في تشويه المنظر العام على الطرق الداخلة ضمن خدمات بلدية الساحل.