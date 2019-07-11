اخبار السعوديه

لقطات لتنظيف طرق ساحل عسير

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم لقطات لتنظيف طرق ساحل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-11

لقطات لتنظيف طرق ساحل عسير

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الحريضة

نفذت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير حملة ميدانية لإزالة الرمال والأتربة المتراكمة على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة ضمن إطار خدماتها والتي تواجدت بفعل الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

من جهته، أكد رئيس بلدية الساحل، علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية سخرت كافة طاقاتها البشرية والآلية للقيام بعمليات إزالة تلك الأتربة والرمال من الطرق الرئيسية والفرعية.

Advertisements

وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان سلامة قائدي المركبات التي تمر من خلال تلك الطرق، إضافة إلى أنها ضمن خطة البلدية للاهتمام بالطرق، فضلًا عن إزالة التشوه البصري الذي يسببه تراكم تلك الأتربة.

واختتم آل جلبان بالتأكيد على أن البلدية مستمرة في عمليات إزالة أي معوقات للسير وما يتسبب في تشويه المنظر العام على الطرق الداخلة ضمن خدمات بلدية الساحل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات لتنظيف طرق ساحل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا