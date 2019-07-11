حقيقة ارتفاع البنزين في السعودية خلال الساعات المقبلة.. تعرف على الأسعار الحالية

إنتشرت في الساعات الماضية تقارير تتحدث عن ارتفاع البنزين في السعودية خلال الأيام المقبلة، وبدأت هذه الأخبار في الإنتشار بسرعة البرق في الأوساط الشعبية في كافة أنحاء المملكة، بل وأحتلت هذه الأنباء محركات البحث في المملكة العربية السعودية على مدار الساعات القليلة الماضية، ولكن يبقى السؤال ما حقيقة زيادة وارتفاع البنزين في السعودية؟ وهل بالفعل هناك نية لدى الحكومة السعودية لرفع الأسعار خلال اليومين المقبلين.

الإجابة تأتيكم خلال السطور التالية من تقرير مميز من قبل موقع “عرب نيوز” حول حقيقة ارتفاع البنزين داخل المملكة العربية السعودية، وعن الأسعار الحالية للوقود والمحروقات في المملكة بالتزامن مع إرتفاع أسعار المنتجات البترولية في عدد كبير من الدول العربية في الآونة الأخيرة.

حقيقة ارتفاع البنزين في السعودية 2019

أكد أكثر من مصدر رسمي بأنه لا توجد أي صحة للتقارير التي تتحدث عن ارتفاع البنزين خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا بأن الحكومة السعودية لم تصدر بعد أي قرار بخصوص هذا الشأن، ومشددًا على كون كافة هذه التقارير تعد مجرد تكنهات صحفية لا أكثر على حد وصف المصدر.

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وأوضحت بعض التقارير الإعلامية، بأن ارتفاع البنزين وزيادة أسعاره في بعض الدول العربية جعل البعض يتوقع بأن يحدث الأمر نفسه في المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة.

تعرف على أسعار البنزين الحالية في السعودية

ويذكر بأن ارتفاع البنزين الأخير كان في شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن أسعار جديدة للبنزين خلال الربع الثاني من العام، وجاءت على النحو التالي في الصورة التي توضح الفارق بين أسعار البنزين في الربع الأول من العام، وبعد ارتفاع البنزين خلال الربع الثاني من العام ذاته.