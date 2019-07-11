، الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية ،

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أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.
ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.
وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.
الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.
ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.
وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:43 AM
لندن أعربت عن قلقها البالغ إزاء ممارسات طهران ودعتها إلى تجنب التصعيد
أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، وتدعو طهران لتجنب التصعيد.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يخالف القانون الدولي.
ونقلت "سكاي نيوز" نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.
وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.
، الحكومة البريطانية تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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