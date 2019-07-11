، #الإنذار_المبكر ينبه 6 مناطق بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات مناخية متفاوتة تتواصل لمساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مناطق: (الرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والباحة) من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء اليوم، وتشمل في الرياض وادي الدواسر، وفي مكة: (أضم، والخرمة، والعرضيات، والقنفذة، وتربة، ورنية).

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض جازان لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بعدة محافظات، تشمل: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)؛ بدءًا من السادسة صباحًا وحتى السابعة مساء.