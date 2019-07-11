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توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، رياحًا نشطة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والحدود الشمالية.
وقالت: في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، رياحًا نشطة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والحدود الشمالية.
وقالت: في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:26 AM
وفق التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، رياحًا نشطة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والحدود الشمالية.
وقالت: في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
، طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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