، طقس الخميس.. رياح نشطة بالرياض والشرقية وسحب بالمرتفعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق التقرير اليومي للهيئة العامة للأرصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، رياحًا نشطة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتيْ الرياض والحدود الشمالية.

وقالت: في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.