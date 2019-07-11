، انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.

وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.