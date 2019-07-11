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محمد بن مسعود - الدمام - انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.
وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.
انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-11
انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.
وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:26 AM
انتخب البرلمان الجزائري، في جلسة له، النائب سليمان شنين رئيسًا جديدًا له.
وقد تمت تزكية "شنين" (54 عامًا) من قِبَل النواب بالأغلبية الساحقة، بعد انسحاب جميع المرشحين من السباق.
، انتخاب "شنين" رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري ،
المصدر : الخليج 365
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