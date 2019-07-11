بأمر البرلمان.. إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لجنوب إفريقيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وافق برلمان جنوب إفريقيا على إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية.

وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا من أبرز المعوقات التي تحد من سفر السعوديين إلى جنوب إفريقيا وتراوحت أعداد السعوديين المسافرين سنويًا ما يقارب من 6 آلاف سائح فقط ويمكن للسعوديين الآن الحصول على التأشيرة من مطار كيب تاون أو مطار جوهانسبرج.

وغرد حساب حكومة جنوب إفريقيا بقرار إعفاء السعوديين من الحصول على التأشيرة المسبقة.