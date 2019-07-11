"الشورى" يُقر توصية مراقبة الأعمال الدرامية ويُسقط تنظيم "مشاهير التواصل"

أيّد مجلس الشورى، قبل قليل، توصيةً طالَبَ فيها العضو ناصر الشيباني، والدكتورة إقبال درندري، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة، لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام، وما يسيء لسمعة المملكة وشعبها.
وبعد مداخلات ومناقشات قوية سقطت التوصية التي تَقَدّم بها العضو سلطان الفارح، طالَبَ من خلالها هيئة الإعلام المرئي والمسموع بوضع ضوابط لإصدار تراخيص لعمل الفاعلين على شبكات الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والتغطيات المقدمة من خلالها.
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