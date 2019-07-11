1440 شابًّا يحتفلون بزواجهم في ليلة «فرح جدة»

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ الأمير خالد الفيصل، وبتشريف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يحتفي 1440 شابًّا بعرسهم في ليلة فرح جدة مساء الخميس 22 من ذي القعدة 1440هـ بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، في أكبر حفل احتفاء للعرسان تشهده المملكة العربية السعودية وبتغطية إعلامية ضخمة.

وقد قطع هؤلاء الشباب عهدًا على أنفسهم ليكونوا راعين حانين على زوجاتهم محافظين على استقرار وسعادة أسرهم وليكونوا لبنة صالحة لبناء مجتمعهم ووطنهم إذ تلقّوا التدريب الكافي والتأهيل المناسب ليكونوا قادرين على تأسيس أسر مستقرة متماسكة -بإذن الله- من خلال دورات تدريبية قدمتها لهم الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة «جمعية زواج» كإحدى الخدمات التي تقدمها للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

ويشارك أهالي العرسان وضيوفهم في رسم صورة استثنائية للحفل الذي تنظمه الجمعية في دورته العشرين، بهدف نشر ثقافة التيسير في أمور الزواج وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص والجمعية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية.

وأشار أحمد بن صالح آل سلطان العمري رئيس مجلس إدارة «جمعية زواج» بجدة إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده من رعاية واهتمام بالعمل الخيري في المملكة والذي دفع بالجمعيات الخيرية إلى الارتقاء بخدماتها ودورها في المجتمع لتلمس جميع احتياجات المجتمع مكملة الدور الرئيسي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وللسعي في تحقيق رؤية 2030.

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وثمّن العمري دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ورعايته لحفل فرح جدة في دورته العشرين، وقال: «ليس مستغربًا على سموه الكريم أن يدخل البهجة والسعادة إلى قلوب 1440 عريسًا.

وقال: اعتدنا سنويًّا على رعاية سموه الكريم، واحتفائه بأبنائه وبناته، ودعمه المتواصل لأنشطة الجمعية وبرامجها"، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال يدخل ضمن برنامج «كيف نكون قدوة» للحثّ على تيسير الزواج للشباب والتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية للزواج والتأكيد على التكافل والتكامل بين جميع أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن «الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة «ساهمت منذ نشأتها قبل 30 عامًا على تزويج أكثر من 86 ألف شاب وفتاة».