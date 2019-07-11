شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على خطة استقبال الحجاج بمطار جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الأربعاء)، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على سير العمل والخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

وكان في استقبال الأمير بدر بن سلطان لدى وصوله مقر مجمع صالات الحج والعمرة، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومسؤولي الجهات العاملة بالمطار.

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واستهل نائب أمير مكة المكرمة الجولة بتفقد صالة مبادرة «طريق مكة» بمجمع صالات الحج والعمرة في المطار، إذ اطلع على سير العمل في الصالة وما تقدمه من تسهيلات تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أكثر راحةً ويسراً، كما اطلع على مواقع الجهات الحكومية التي تعمل على استقبال الحجاج، وتقديم الخدمات اللازمة لهم في المجمع، وشملت الجولة منصات الجوازات الجديدة ومواقع الخدمات في المجمع.

عقب ذلك، توجه الأمير بدر بن سلطان إلى المنطقة المركزية، واطلع على كيفية إنهاء إجراءات الحجاج في عملية القدوم، وشاهد عرضاً للشاشات الإرشادية والمعلومات، واستمع إلى شرح عن الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتأتي جولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، في إطار حرصه واهتمامه بالوقوف عن كثب والاطلاع على استعدادات الجهات العاملة بالمطار وما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في المطار في مثل هذا الموسم من كل عام من تنسيق واهتمام ورعاية للقادمين لأداء هذه الشعيرة.