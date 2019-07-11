شكرا لقرائتكم خبر عن اليحيى يقف على استعدادات قوة جوازات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس الأول، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للوقوف على استعدادات قوة جوازات الحج بالمطار.

وشملت الجولة منصات الجوازات والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة لإنهاء إجراءات قدوم ضيوف بيت الله الحرام.

ووقف اليحيى على معمل كشف تزوير الوثائق والمستندات، وكذلك نقاط الدعم الفني والنهايات الطرفية، حاثاً العاملين إلى بذل أقصى الجهود وإظهار حسن التعامل في استقبال وإنهاء إجراءات الحجاج، وعكس الصورة المشرفة في خدمة هؤلاء الضيوف القادمين لأداء مناسك الحج.