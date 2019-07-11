شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد 7 جوائز دولية بمسابقة «فن الأطفال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت المملكة 7 جوائز دولية في معرض الفنون «بينالي كاناجاوا» الدولي لفن الأطفال العالمي باليابان لعام 2019، بعد منافسة مع 27599 طالبًا وطالبة من جميع أنحاء العالم.

وشهد الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة فرز أكثر من نصف مليون عمل، تمت تصفيتها إلى 27599 طالبًا وطالبة من 80 دولة مشاركة، وحقق جوائز المملكة الطلاب: مازن بن عمر بامفلح من محافظة ينبع، يارا حسان باروم، جورية عارف، وريماس يحيى كادي شيخ من محافظة جدة، فاطمة الشريف من محافظة الطائف، دنيا ناصر الغامدي من منطقة عسير، نجوى أحمد مارير، وشهد محمد القاضي من منطقة جازان.