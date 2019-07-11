شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تكييف «البلازا» للحجاج موسم 41 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) يكتمل مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العام القادم، ليستفاد منه بالكامل في موسم الحج القادم 1441، على أن يستفاد منه جزئيا في عمرة 1441، وفق ما أكده مديد المطار عصام فؤاد نور لـ«الخليج 365»، الذي بين أن الهدف من المشروع تكييف كل مواقع الانتظار تخفيفا على المعتمرين والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة، لافتا إلى أن المشروع يغطي مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، تشمل 20 استراحة. وأشار إلى أن الكل يحرص على تقديم الأفضل لخدمة ضيوف الرحمن، إذ يشكلون خلية نحل للاستقبال والمغادرة، وتسهيل الإجراءات. وتشهد المشاعر المقدسة هذه الفترة عملا دؤوبا من جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتهيئتها بكل الخدمات التي تسهل على الحجاج أداء مناسكهم بكل يسر في خضم كل ما فيه راحتهم من خدمات صحية وبلدية وأمنية وتموينية.

يكتمل مشروع تكييف مناطق الانتظار بمنطقة البلازا بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العام القادم، ليستفاد منه بالكامل في موسم الحج القادم 1441، على أن يستفاد منه جزئيا في عمرة 1441، وفق ما أكده مديد المطار عصام فؤاد نور لـ«الخليج 365»، الذي بين أن الهدف من المشروع تكييف كل مواقع الانتظار تخفيفا على المعتمرين والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة، لافتا إلى أن المشروع يغطي مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، تشمل 20 استراحة. وأشار إلى أن الكل يحرص على تقديم الأفضل لخدمة ضيوف الرحمن، إذ يشكلون خلية نحل للاستقبال والمغادرة، وتسهيل الإجراءات. وتشهد المشاعر المقدسة هذه الفترة عملا دؤوبا من جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتهيئتها بكل الخدمات التي تسهل على الحجاج أداء مناسكهم بكل يسر في خضم كل ما فيه راحتهم من خدمات صحية وبلدية وأمنية وتموينية.

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