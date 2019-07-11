شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء»: ضبط 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً تروج لمنتجات غير مرخصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ضبطت الحملة المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء للكشف عن مروجي منتجات تخضع لإشراف الهيئة بطرق مخالفة، عشرات المخالفين وإغلاق مئات المواقع والحسابات الإلكترونية التي تروج لتلك المنتجات، منذ بداية العام الحالي.

ونجحت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في رصد وضبط 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً في شبكات التواصل الاجتماعي جميعها تسوِّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، وأخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية، وبلغ إجمالي المنتجات المضبوطة خلال الحملة 36 ألف منتج. وجرى إغلاق تلك المواقع والحسابات المخالفة، بعد التواصل مع المسؤولين عنها وأصحابها، وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلانات المنشورة عبر منصاتهم. وشمل الجانب التوعوي من الحملة التي نفذتها «الغذاء والدواء» التحذير من جميع المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر» بتشغيلاتها كافة، لعدم التأكد من خلوها من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ولأن هذه المنتجات تسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامتها، فضلاً عن أنها غير مسجلة لديها ولم يتم فسحها، فيما تضمنت المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر» التي حذرت منها الهيئة عبر منصاتها الإلكترونية.