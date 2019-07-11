خادم الحرمين يهنئ رئيس منغوليا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس منغوليا خالتما باتولغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس منغوليا خالتما باتولغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements فيما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس (الأربعاء)، بدولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، هنأه خلاله بفوز حزبه في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية. وتمنى خادم الحرمين الشريفين لدولته التوفيق والنجاح وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار. وقد عبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.



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