شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء «سند محمد بن سلمان» يتجاوز 300 مليون ريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلن برنامج عطاء «سند محمد بن سلمان» صرف دفعته الرابعة التي بلغ عدد مستفيديها 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت 300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.
ويأتي البرنامج استمراراً للأعمال الإنسانية التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعياً لصناعة أثر مستدام.
وتعدُّ مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، إذ يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.
ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، إذ يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم، فيما لا يزال التسجيل متاحاً.
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