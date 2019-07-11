شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألـف وصفة طبية من «سلمان للإغاثة» للاجئي الزعتري السوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر)

صرفت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري من خلال الصيدلية التابعة لها خلال شهر يونيو من العام 2019 نحو 12348 وصفة طبية متنوعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، شملت كافة الفئات العمرية من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا عيادات المركز.

وتعتبر عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى مخيم الزعتري التي تؤمن المرضى السوريين بالعلاجات والمستلزمات الطبية المتنوعة بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم، وتحرص عيادات مركز الملك سلمان على ضمان حصول كل مستفيد من الأشقاء اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية، وذلك لصعوبة تأمينها بسبب ارتفاع أسعار الدواء الذي يضاعف من أعباء المعيشة عليهم.

من جهة أخرى، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019، من انتزاع 795 لغمًا، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و267 لغمًا مضادة للدبابات و 513 ذخيرة غير متفجرة و 10 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74910 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.