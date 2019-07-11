شكرا لقرائتكم خبر عن بحث توثيق العلاقات البرلمانية السعودية المكسيكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقشت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، مع سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة الفريدو ميراندا، وذلك بمقر المجلس في الرياض أمس (الأربعاء)، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما البرلمانية منها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعنى بتوثيق روابط صلات الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.