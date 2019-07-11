شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام سجناً لوافد صور فتاة بـ «السناب شات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة وافدا من الجنسية اليمنية بحبسه 10 أيام، عقب إدانته بمعاكسة فتاة في مركز تجاري وتصويرها عبر السناب شات وتبادل صورهما، واكتسب الحكم القطعية بمرور 30 يوما من النطق به وسقط حق الأطراف في الاعتراض على الحكم وفق النظام.

وطبقاً لصك الحكم (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) استدعى أحد المواطنين الدوريات الأمنية عقب مشادة مع وافد في مركز تجاري بجدة، حيث التقط الوافد صورة لشقيقته عبر السناب شات، وأحالت الدوريات الأطراف إلى النيابة العامة وتقرر حجز جوال المتهم، وتبين لاحقا وجود صور للفتاة.

واطلعت المحكمة على محاضر تفريغ رسائل الجوال عبر تطبيق السناب شات وإقرار المتهم السابق أمام النيابة على التهمة رغم إنكاره لاحقا أمام المحكمة، وظهر للمحكمة خلو سجله من السوابق.

واعتبرت ‏المحكمة ما صدر من المتهم محرما شرعا، ووصفت المحكمة في حكمها من (متخذي الأخدان) الوارد في القرآن الكريم وهي العلاقات المحرمة وأصدقاء الفاحشة. وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه من تصويره للفتاة عبر السناب شات، وحكمت بسجنه 10 أيام مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار فعله مرة أخرى وجرى إفهام الأطراف بحقهم في الاستئناف خلال (30) يوما، ولم يقدم ‏أي من أطراف الدعوى أو المدعي العام اعتراضا، وبمضي المدة المقررة نظاما اكتسب الحكم القطعية وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ.