شكرا لقرائتكم خبر عن عداوي لـ«الخليج 365»: قاسم غرق.. فرص النجاة ضئيلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

أكد الدكتور محمد عداوي، شقيق زوجة المبتعث قاسم عداوي الذي اختفى إثر سقوطه في شلالات نياجرا لـ«الخليج 365»، أن السلطات الأمريكية أطلعته على مقطع فيديو يؤكد سقوط نسيبه في الشلالات، مبينا أن الفيديو بيّن سقوطه وانجرافه وسط المياه بشكل يؤكد عدم نجاته وهو ما أكدته السلطات الأمريكية لهم.

وشدد أن السلطات الأمريكية لم تكف البحث حتى العثور على جسده وإثبات وفاته رسميا.

وأضاف أن المبتعث قاسم عداوي إضافة لتفوقه الدراسي كان من السباقين للخير والأعمال التطوعية كمبتعث سعودي وكان آخر أعماله التطوعية المساهمة في جمع التبرعات لشراء كنيسة بأكثر من مليوني دولار وتحويلها لمسجد بمدينة ديتون بأمريكا إضافة لخطبة الجمعة والإمامة بالناس في الصلاة.