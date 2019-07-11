«عمل رفحاء» يضبط 45 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

نجحت فرق التفتيش التابعة لمكتب العمل في محافظة رفحاء، في ضبط 45 مخالفة تشغيل للعمالة في وقت العمل تحت أشعة الشمس في عدد من أحياء المحافظة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير مكتب عمل رفحاء شعلان بن عويد الزوبعي، أنّ هناك تعليمات تنصّ على معاقبة المنشآت المخالفة واتخاذ إجراءات حيالها و إنذار بعضها؛ تجنباً لتغليظ العقوبات عليها وفقًا لنظام الوزارة، مُشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع مشرفي المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الزوبعي أنّ القرار المتعلّق بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، أكد أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12 ظهراً إلى الثالثة عصراً، خلال المدّة الواقعة بين اليوم الـ15 من شهر يونيو حتى نهاية اليوم الـ15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

ويهدف القرار إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الخاص وصحتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة وتجنيبهم المخاطر الصحية وفق الاعتبارات المهنية.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكّدت على أصحاب العمل تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نصّ عليه القرار.