«طبية الملك عبدالله» تحقق المركز الأول بتقييم وزارة الصحة للتفاعل عبر «تويتر»

حقّقت مدينة الملك عبدالله الطبية ممثلة في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المركز الأول ضمن نشرة التقييم الشهري بوزارة الصحة لشهر يونيو لعام ٢٠١٩ ضمن الأكثر تفاعلًا عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

جاء ذلك خلال النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الصحة لقياس مدى التفاعل عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر بين قطاعاتها من مدن طبية ومستشفيات تخصصية ومديريات الشؤون الصحية على مستوى المملكة.

واشتملت النشرة على إحصائية تبين مجموع البلاغات والشكاوى والملاحظات من المرضى والمستفيدين من خدمات المدينة الطبية وتفاعلها عبر التغريدات التي استقبلتها والبالغة ٢١٢ تغريدة تم التفاعل والتجاوب على ٢٠٩ منها بنسبة تفاعل تصل إلى ٩٩% وارتفاع إيجابي عن الشهر الماضي بلغ ٢٢% محققة بذلك نسبة تفاعل تراكمي بلغ ٩٠% حسب الإحصائية الرسمية.

من جهته، ثمّن مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي حاتم المسعودي الدعم الكبير الذي تحظى به الإدارة من القيادة العليا بالمدينة الطبية وتوفير كل الاحتياجات من موارد وطاقات بشرية تضم نخبة من الكفاءات يعملون على مدار الساعة ليضعوا المدينة بالمراكز المتقدمة بجميع المجالات ضمن منظومة عمل تكاملية من جميع الفئات الطبية والفنية والإدارية.