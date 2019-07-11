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صور.. الغبار يضرب محايل عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
ضربت موجة غبار محافظة محايل عسير، مساء أمس؛ ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 250 مترًا، فيما ارتفعت درجات الحرارة؛ إذ سجلت 38 درجة مئوية.
وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير أن طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت عددًا من حالات مرضى الربو الذين يشكون من ضيق التنفس جراء موجة الغبار.
وأشارت الصحة إلى ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات واتخاذ جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار، رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي، وخصوصًا المصابين بمرض الربو.
من جهتها حذرت الأجهزة الأمنية وإدارات الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، وقائدي المركبات من موجات الغبار والتقلبات الجوية، أثناء تنقلاتهم في الطرقات العامة أو الطرق الدولية التي تربط المحافظات والمناطق القريبة.
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