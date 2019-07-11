تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة الـ 21

نرصد لكم أخبار حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية ، حيث أعلن القائمون عن برنامج الدعم عن البدء بصرف الدفعة العشرين للمستكملين طلباتهم قبل إيداع الدفعة الـ19 من الدعم ، هذا ويعتبر برنامج المواطن هو أحد البرامج التمويلية في دولة المملكة ويهدف لإعانة الأسر محدودة الدخل ، وتعمل الحكومة على تحسين مستويات معيشة الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية وتعمل على توفير دعم شهري لهم ، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال كافة الخطوات للتسجيل في الدفعة القادمة .
خطوات التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة 21
- زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا
- النقر على إيقونة تسجيل جديد إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة
- سوف يصلك بعد قليل رسالة نصية على رقم الجوال تتضمن رمز التحقق
- إدخال الباسورد الذي وصل إلى الجوال
- النقر على إيقونة تعبئة الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة
شروط اهلية حساب المواطن
- ان يكون المتقدم حاصل على جنسية السعودية
- أن لا تتجاوز مدة إقامته خارج أراضي المملكة عن 90 يوما كحد اقصى وذلك فى خلال 12 شهر الماضية
- ان لا يكون محكوم عليه بعقوبات تستوجب السجن .
- يستثنى حاملى بطاقات التنقل وابن وابنة المواطنة الزوج أو الزوجة الغير السعودية
رابط التسجيل في حساب المواطن
يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل ، وقد كشف برنامج الدعم من خلال الحساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على انه يستمر البرنامج بإستقبال طلبات التسجيل للإستفادة من الدفعات الجديدة ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الرابط التالي البوابة الإلكترونية هــــنـــا