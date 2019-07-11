تعرف على خطوات التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة الـ 21

نرصد لكم أخبار حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية ، حيث أعلن القائمون عن برنامج الدعم عن البدء بصرف الدفعة العشرين للمستكملين طلباتهم قبل إيداع الدفعة الـ19 من الدعم ، هذا ويعتبر برنامج المواطن هو أحد البرامج التمويلية في دولة المملكة ويهدف لإعانة الأسر محدودة الدخل ، وتعمل الحكومة على تحسين مستويات معيشة الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية وتعمل على توفير دعم شهري لهم ، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال كافة الخطوات للتسجيل في الدفعة القادمة .

خطوات التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة 21

زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هــــنـــا النقر على إيقونة تسجيل جديد إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة سوف يصلك بعد قليل رسالة نصية على رقم الجوال تتضمن رمز التحقق إدخال الباسورد الذي وصل إلى الجوال النقر على إيقونة تعبئة الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة

شروط اهلية حساب المواطن

ان يكون المتقدم حاصل على جنسية السعودية

أن لا تتجاوز مدة إقامته خارج أراضي المملكة عن 90 يوما كحد اقصى وذلك فى خلال 12 شهر الماضية

ان لا يكون محكوم عليه بعقوبات تستوجب السجن .

يستثنى حاملى بطاقات التنقل وابن وابنة المواطنة الزوج أو الزوجة الغير السعودية

رابط التسجيل في حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل ، وقد كشف برنامج الدعم من خلال الحساب الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على انه يستمر البرنامج بإستقبال طلبات التسجيل للإستفادة من الدفعات الجديدة ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الرابط التالي البوابة الإلكترونية هــــنـــا