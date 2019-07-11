فحص مساعدة المقطوعة الضمان الإجتماعي عن شهر ذي القعدة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وذلك ضمن متابعة الأخبار في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط والأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية ، وتعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على إيداع مساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر ، وذلك من أجل مساعدتهم في رفع المستوي المعيشي لديهم ، وذلك بعد تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 .
تعرف على شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي
- أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.
- لا تتجاوز المساعدة المقطوعة الـ 30 ألف ريال سعودي.
- تهدف المساعدات المقطوعة بشكل أساسي لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين السعوديين.
- تحدد قيمة المبلغ المالي الذي يحصل المتقدم عليه وفقا لعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري لها.
- يجب على الدخل الشهري أن لا يتخطى الحد المانع للصرف.
الفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي
حددت وزارة العمل العديد من الفئات المستهدفة للإستفادة من الضمان الإجتماعي ، وهي كل من ” الأرملة ولديها أبناء. ،المرأة المهجورة ولديها أبناء ، المرأة المطلقة ولديها أبناء ، المرأة العاجزة عن العمل ، الرجل العاجز عن العمل ، المعوقون الذي لديهم إعاقة دائما أو مؤقتة ، لمن لا يتجاوز سنهم 35 عام ، لمن ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل ”
الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
أنشأت وزارة العمل في دولة المملكة رابط إلكتروني خاص من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 ، وذلك من باب التسهيل على المواطن في التقديم ،والإستعلام ، بالإضافة إلى توفير الوقت والحهد وعدم الذهاب إلى مكاتب الضمان الإجتماعي ،وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي هــــنـــا