فحص مساعدة المقطوعة الضمان الإجتماعي عن شهر ذي القعدة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وذلك ضمن متابعة الأخبار في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط والأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية ، وتعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على إيداع مساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر ، وذلك من أجل مساعدتهم في رفع المستوي المعيشي لديهم ، وذلك بعد تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 .

تعرف على شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي

أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

لا تتجاوز المساعدة المقطوعة الـ 30 ألف ريال سعودي.

تهدف المساعدات المقطوعة بشكل أساسي لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين السعوديين.

تحدد قيمة المبلغ المالي الذي يحصل المتقدم عليه وفقا لعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري لها.

يجب على الدخل الشهري أن لا يتخطى الحد المانع للصرف.

الفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي

حددت وزارة العمل العديد من الفئات المستهدفة للإستفادة من الضمان الإجتماعي ، وهي كل من ” الأرملة ولديها أبناء. ،المرأة المهجورة ولديها أبناء ، المرأة المطلقة ولديها أبناء ، المرأة العاجزة عن العمل ، الرجل العاجز عن العمل ، المعوقون الذي لديهم إعاقة دائما أو مؤقتة ، لمن لا يتجاوز سنهم 35 عام ، لمن ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل ”

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أنشأت وزارة العمل في دولة المملكة رابط إلكتروني خاص من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 ، وذلك من باب التسهيل على المواطن في التقديم ،والإستعلام ، بالإضافة إلى توفير الوقت والحهد وعدم الذهاب إلى مكاتب الضمان الإجتماعي ،وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي هــــنـــا