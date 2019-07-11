شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يكرم أفراد مهمة إنقاذ محتجز «أصدار تهامة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ضباط و أفراد الدفاع المدني و طيران الأمن و عدد من القطاعات العسكرية والصحية والهلال الأحمر والعمليات المشتركة بالامارة، نظير ما قدموه من جهد وعمل جماعي منسق في إنقاذ مواطن علق في أصدار تهامه غرب منتزه السودة الأسبوع الماضي، مشيدا خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس (الأربعاء) في مقر الإمارة بالجهد الذي قُدم بروح الفريق الواحد.

وقال في كلمته التحفيزية: «دولتكم تسير وفق نهج سطره عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و عضيده الأمير محمد بن سلمان».

و أضاف: هذا النهج هو «الرجال لهم مكان و مكانة» إن المكان هو وظائفكم ومهامكم، و المكانة هي منصة التكريم و التتويج التي تستحقونها اليوم.