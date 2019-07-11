، جدة.. "نفع" و"اكتفاء" يوحدان جهودهما لتقصي أوضاع الأسر المحتاجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تنويع الخدمات المقدمة .. وبناء برامج تأهيلية للمستفيدين

وقع المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري بمقر الجمعية اتفاقية عمل مع رئيس مجلس إدارة جمعية اكتفاء الأهلية النسائية فريدة بنت محمد فارسي، في خطوة تهدف إلى التعاون المشترك في التعامل مع قضايا المجتمع وتأكيد أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الاهتمامات المشتركة وفقًا لتوجهات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تحقيق العمل التكاملي بين جمعياتها، وبذل المزيد من الشراكات التي توحد جهود العمل الخيري والأهلي وتضمن التنمية المستدامة بين القطاعات غير الربحية.

ورحب" العُمري" بمضمون هذه المذكرة التي تستمر لمدة عام ميلادي كامل يتم تنفيذ العمل فيها على أسس مهنية والمشاركة بفعالية في العمل والتخطيط للأنشطة والبرامج المستقبلية للاستفادة من الخدمات المتبادلة، وتُسهم بشكل عام بتحقيق دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمة المتميزة وتبادل الخبرات وتحقيق إستراتيجية مشتركة في عددٍ من المشروعات التي تُسهم في الاستقرار الأسري والتضامن الاجتماعي وتأهيل المستفيدين في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعيات.

وكشف "العُمري" أن الجمعيتين اتفقتا على التعاون وفق دور جمعية نفع في توثيق حالة الأسر المحتاجة والبحث الميداني عن مدى احتياجات المنطقة والوقوف على حال المستفيدين بمدينة جدة وتلبية احتياجاتها بصورة صحيحة، ووضع البرامج والخطط السليمة لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة على أن يتم الاستفادة من خبرة جمعية اكتفاء في المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات عن الأسر ودراسة أحوالهم وفق قاعدة بيانات إحصائية بما يُسهم في التخطيط للبرامج والمشروعات التنموية التي تُسهم في تحويل الأسر المحتاجة إلى منتجة.

وأضاف "العُمري" أن جمعية اكتفاء ستعمل على تصميم استمارة لتوثيق وتشخيص حالات أسر جمعية نفع بمدينة جدة، وعمل التوثيق الميداني لحالات أسر الطرف الأول وعليها يحدد المشكلات (المادية والمعنوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والصحية) للأسر بتقديم الخدمات اللازمة لهم، وبناء البرامج التأهيلية المناسبة للأسر.