بالصور: حملات مكثفة تغلق وتضبط عشرات المواقع والحسابات التي تروّج وتسوّق للمنتجات المزيفة

أسفرت الحملة المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لضبط مروجي منتجات تخضع لإشراف الهيئة بطرق مخالفة، في ضبط عشرات المخالفين وإغلاق مئات المواقع والحسابات الإلكترونية التي تروّج لتلك المنتجات. وقالت الهيئة إنها نجحت منذ بداية العام الحالي في رصد وضبط 478 موقعاً إلكترونياً و27 حساباً في شبكات التواصل الاجتماعي جميعها تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، وأخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية، وبلغ إجمالي المنتجات المضبوطة خلال الحملة 36 ألف منتج.

وأضافت أنه جرى إغلاق تلك المواقع والحسابات المخالفة، بعد التواصل مع المسؤولين عنها وأصحابها، وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإعلانات المنشورة عبر منصاتهم. ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.