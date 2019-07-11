سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.. الخميس

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على بعض مناطق المملكة، غدًا الخميس، فيما تتأثر مناطق أخرى بسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، تتأثر برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن السماء تكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير.

وأوضحت أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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أما بالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة ليوم غد الخميس، فإن الأحساء تشهد أعلى درجة حرارة خلال نهار الخميس بنحو 45، فيما تنخفض العظمى على أبها لتسجل 31 درجة.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على أنحاء المملكة كافة: