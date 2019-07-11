«أمانة عسير» تُعاقب سائق شركة مقاولات هدم جزيرة وسطية بأبها

عاقبت أمانة منطقة عسير سائق آلية ثقيلة، هشم الجزيرة الوسطية بالطريق الرئيسي الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدينة أبها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر شخصًا تجاوزت شاحنته الطريق، وهدمت رصيف وجزيرة وسطية بأبها، من أجل اختصار الطريق.

من جانبها، أكدت أمانة منطقة عسير، أنها اتخذت الإجراءات حول هذا التجاوز والهدم؛ بسبب إهمال وتهور من سائق الشاحنة.

وأشارت أمانة عسير إلى أنها اتخذت إجراءات عقابية تجاه الآلية الثقيلة التابعة لأحد المقاولين، والتي أدت إلى تهشيم الجزيرة الوسطية.

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وكان أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقطع الفيديو الذي نشره أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نتائج التحقيق أن ما حدث كان خطأ فرديًّا متعمدًا من سائق الآلية؛ حيث قام بتصعيد الآلية التي يتجاوز وزنها أكثر من 30 طنًّا على الجزيرة الوسطية للطريق عنوة منه؛ ما أدى إلى تهشم أجزاء من الجزيرة في مخالفة صريحة منه لأنظمة المرور، علاوة على مخالفته للائحة اشتراطات المقاولين التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقًا للمادة رقم ١٢٢.

وبناء على ذلك اتخذت الأمانة إجراءات نظامية بحجز الآلية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق السائق وفق لائحة الجزاءات البلدية مع إلزام الشركة التي تعود الآلية لملكيتها بإعادة صيانة الجزيرة بشكل كامل وإصلاح ما تم إتلافه فورًا .

وأهاب أمين عسير بيقظة المواطنين ونشرهم لمثل هذه المقاطع التي تستفيد منها الجهات التنفيذية في الدولة؛ ما يعكس وعي المواطن وتحمله مسؤولية رجل الأمن الأول في البلاد.