

سالونيكي 07 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 10 يوليو 2019 م واس

لقي خمسة سيّاح أجانب على الأقل مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان اليوم في عواصف بَرَد عنيفة.

وقالت الشرطة إن رجلاً روسيًا وابنه قتلا من جراء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.

أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جراء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.

// انتهى //

02:00ت م

0244





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع خمسة سياح أجانب في اليونان بعواصف بَرَد عنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.