فيديوجراف.. خسائر مشتركة لريال مدريد ورونالدو في عام الفراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مر عام كامل على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي ريال مدريد الإسباني، للانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وخسر الطرفان من ذلك الرحيل الصادم، بعدما قدم الفريق الملكي موسما سيئا في مختلف البطولات، كما فشل رونالدو في تحقيق حلم اليوفي والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأمضى رونالدو أول مواسمه مع اليوفي بعد انتقاله للفريق قادما من الريال مقابل 100 مليون يورو، ليتوج مع فريقه بلقبي السوبر المحلي والدوري الإيطالي.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي الخسائر المشتركة للطرفين إزاء هذا الفراق.