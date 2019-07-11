"البريقة" الليبية تستعيد عافيتها بعد تحريرها من الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهالي مدينة البريقة بمنطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، يتوافدون على شواطئ المدينة، تحت تأمين الجيش الوطني الليبي، بعد تحرير الجيش الوطني الليبي منطقة الهلال النفطي في يونيو 2018.‎

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