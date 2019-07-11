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بومبيو يندد بهجمات الحوثي ضد المملكة
متابعات الخليج 365 - متابعة
ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، بين الحين والآخر.
وأعرب بومبيو في تصريحات مساء أمس الأربعاء “عن قلقه من هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: “نحن قلقون بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية”.
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