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بومبيو يندد بهجمات الحوثي ضد المملكة

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2019-07-11

بومبيو يندد بهجمات الحوثي ضد المملكة

متابعات الخليج 365 - متابعة

ندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية ، بين الحين والآخر.

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وأعرب بومبيو في تصريحات مساء أمس الأربعاء “عن قلقه من هجمات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “نحن قلقون بشأن هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الأراضي السعودية”.





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