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الغبار يضرب سواحل جنوب غرب المملكة

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2019-07-11

الغبار يضرب سواحل جنوب غرب المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن موسم الغبار بدأ فعليًّا على سواحل جنوب غرب المملكة وما بين جازان وحتى مكة.

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وقال الجهني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: إنه سيكون هناك تحسن كبير في فرص هطول الأمطار على الطائف والباحة وعسير وجازان أواخر شهر ذي القعدة.

وتابع الجهني قائلًا: “إن تلك الحالة ستستمر طيلة فترة الحج مع زيادة نسب الرطوبة والحرارة على جدة ومكة”.





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