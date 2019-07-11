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الغبار يضرب سواحل جنوب غرب المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن موسم الغبار بدأ فعليًّا على سواحل جنوب غرب المملكة وما بين جازان وحتى مكة.
وقال الجهني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: إنه سيكون هناك تحسن كبير في فرص هطول الأمطار على الطائف والباحة وعسير وجازان أواخر شهر ذي القعدة.
وتابع الجهني قائلًا: “إن تلك الحالة ستستمر طيلة فترة الحج مع زيادة نسب الرطوبة والحرارة على جدة ومكة”.
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