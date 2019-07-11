الغبار يضرب سواحل جنوب غرب المملكة

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن موسم الغبار بدأ فعليًّا على سواحل جنوب غرب المملكة وما بين جازان وحتى مكة.

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وقال الجهني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: إنه سيكون هناك تحسن كبير في فرص هطول الأمطار على الطائف والباحة وعسير وجازان أواخر شهر ذي القعدة.

وتابع الجهني قائلًا: “إن تلك الحالة ستستمر طيلة فترة الحج مع زيادة نسب الرطوبة والحرارة على جدة ومكة”.