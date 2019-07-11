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2019-07-11 استعرض خطة محمية الإمام سعود متابعات الخليج 365 - واس رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، الاجتماع الرابع لمجلس المحمية منذ اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات المجلس بشأن متابعة عمل سير الخطة الإستراتيجية لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، وتمكين الاستفادة من الميزات النسبية للمحمية وموقعها.

كما ناقش المجلس تفاصيل الخطة الإستراتيجية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.









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