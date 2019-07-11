راتب 7 آلاف دولار لتناول الطعام

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

تبحث شركة تعمل في مجال إنتاج الفيتامينات، عن مجموعة من الموظفين الراغبين بتناول كمية من الأطعمة الصحية مقابل راتب شهري يصل إلى 7 آلاف دولار.

وإذا كنت ترغب بالحصول على هذا الراتب المجزي، ما عليك سوى الاستمرار في تناول الوجبات الصحية لمدة شهر كامل مع الفيتامينات.

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وفي القائمة للأشخاص الذين يتم اختيارهم، هناك أشياء مثل الخبز الأبيض والبيض والمعكرونة والدجاج والأرز، على الرغم من وجود خبير تغذية وطبيب مؤهل للتأكد من الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية.

ولا يجب أن يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يعاني من أي مشاكل صحية، ولا يخضع لأي شكل من أشكال العلاج الطبي، بالإضافة إلى أنه لا يعاني من أي حساسية تجاه الأدوية.

وتحرص ماركة الفيتامينات فيل على الإشارة إلى أنها لا ترغب في تشجيع استبدال نظام غذائي صحي بمكملات الفيتامينات، ولهذا السبب فقط الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًّا سيئًا سيتم أخذهم في الاعتبار.

وستقوم الشركة بعد ذلك باختبار مستويات العناصر الغذائية للمتقدمين الثلاثة الناجحين قبل وبعد قضاء شهر في تجربة الفيتامينات، لمعرفة تأثير ذلك عليهم.