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حكم الإحرام في منى يوم التروية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الشيخ خالد المصلح، عن حكم من لم يتمكن من المبيت بمنى يوم التروية، موضحًا أنه يمكن الإحرام بمنى يوم التروية.
وقال الشيخ المصلح، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”: “إنه يجب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى يوم التروية، وكذلك صلاة فجر يوم عرفة”.
وأضاف الشيخ المصلح قائلًا: “إذا لم يُتح ذلك لأي سبب كان، فيمكن للحاج أي يُحرم في مكانه”.
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