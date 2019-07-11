حكم الإحرام في منى يوم التروية

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الشيخ خالد المصلح، عن حكم من لم يتمكن من المبيت بمنى يوم التروية، موضحًا أنه يمكن الإحرام بمنى يوم التروية.

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وقال الشيخ المصلح، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”: “إنه يجب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى يوم التروية، وكذلك صلاة فجر يوم عرفة”.

وأضاف الشيخ المصلح قائلًا: “إذا لم يُتح ذلك لأي سبب كان، فيمكن للحاج أي يُحرم في مكانه”.