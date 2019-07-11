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تدريب منتهٍ بالتوظيف ببرنامج يسر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، عن إطلاق برنامج للتدريب منتهٍ بالتوظيف، عبر مسارات تدريبية تخصصية في مجال تطوير نظم وبرمجيات التعاملات الحكومية الإلكترونية.
واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس (حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين) في أحد التخصصات التالية (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، نظم المعلومات، أمن المعلومات).
ومن الشروط أيضًا الحصول على معدل جيد جدًّا كأقل تقدير، مستوى جيد في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية- التفرغ التام للعمل والبرنامج التدريبي.
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