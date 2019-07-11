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حقيقة توقيف سفينة إيرانية بقناة السويس
متابعات الخليج 365 - متابعة
ردت مصر على تصريحات بيجن زنغنة، وزير النفط الإيراني، التي أكد فيها احتجاز مصر لسفينة إيرانية محملة بالنفط في قناة السويس، إضافة إلى الناقلة التي تم احتجازها في جبل طارق.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بهيئة قناة السويس: إن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، نافيًا احتجاز سفن إيرانية في المجرى الملاحي لقناة السويس خلال الأيام الماضية.
وقال: إن مصر ملتزمة بضمان المرور الآمن لكافة السفن التي تعبر القناة تنفيذًا لاتفاقية القسطنطينية، وطبقًا لبنودها، وهو التزام أدبي وقانوني، عدا السفن التي تحمل علم دولة في حالة حرب مع مصر، أو السفن التي تشكل خطورة على المجرى الملاحي خلال عبورها، وتسبب أعطالًا كبيرة تعرقل حركة الملاحة.
وكشف أن مصر لم تمنع أي سفينة من المرور والعبور، طالما لا تنطبق عليها تلك المعايير التي وضعتها الهيئة واتفاقية القسطنطينية، وفقًا لـ”العربية نت”.
وكانت قد ترددت في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل إعلام إيرانية وقطرية أن مصر احتجزت سفينة ترفع العلم الأوكراني، وتحمل نفطًا إيرانيًّا لسوريا في المجرى الملاحي لقناة السويس، التزامًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهو ما نفاه المسؤول المصري.
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