شكرا لقرائتكم تكريم منقذي محتجز تهامة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أبها

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أمس الأربعاء، ضباط وأفراد الدفاع المدني وطيران الأمن وعددًا من القطاعات العسكرية والصحية والهلال الأحمر والعمليات المشتركة بالإمارة؛ نظير ما قدموه من جهد وعمل جماعي منسق في إنقاذ متابعات الخليج 365 الذي علق في أصدار تهامة غرب منتزه السودة الأسبوع الماضي.

وأشاد أمير عسير، خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس في مقر الإمارة بالجهد الذي قُدم بروح الفريق الواحد.

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وقال في كلمته التحفيزية: “دولتكم تسير وفق نهج سطره عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف أن هذا نهج “الرجال لهم مكان ومكانة؛ المكان هو وظائفكم ومهامكم، والمكانة هي منصة التكريم والتتويج التي تستحقونها اليوم”.

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