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تغريم منشأة مواد بترولية بمكة

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2019-07-11

تغريم منشأة مواد بترولية بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجرين لمحطة وقود بمكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك.

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهما، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.

وتعود التفاصيل لضبط مراقبي الوزارة المحطة الكائنة ببطحاء قريش بمكة المكرمة، حيث اتضح عدم موافقة قياس عداد المضخات مع قياس الجهاز المعياري وعدم مطابقة المواد البترولية للمواصفات القياسية، كما لوحظ الإهمال بعدم إصلاح الخطأ ووجود نقص في المعايرة وعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.





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