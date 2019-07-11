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جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من التأشيرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن برلمان جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، عن إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلاد، ومنهم مواطنو المملكة.
واشتملت هذه الدول المعفاة، المملكة العربية السعودية، ليصبح السفر إلى جنوب إفريقيا أسهل من ذي قبل.
وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا، ضمن العقبات التي تحد من سفر السعوديين إلى هناك.
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