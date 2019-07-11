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جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من التأشيرة

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2019-07-11

جنوب إفريقيا تعفي السعوديين من التأشيرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برلمان جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، عن إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البلاد، ومنهم مواطنو المملكة.

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واشتملت هذه الدول المعفاة، المملكة العربية ، ليصبح السفر إلى جنوب إفريقيا أسهل من ذي قبل.

وكان الحصول على تأشيرة دخول جنوب إفريقيا، ضمن العقبات التي تحد من سفر السعوديين إلى هناك.





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