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البنوك السعودية تحذر العملاء مجددًا

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2019-07-11

البنوك السعودية تحذر العملاء مجددًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت البنوك السعودية عملاءها مجددًا من التجاوب مع مجموعة من الرسائل الإلكترونية، والتي أخذت بالظهور خلال الآونة الأخيرة من جهات مجهولة عبر البريد الإلكتروني للعملاء تحمل شعارات البنوك المحلية، وتتضمن تنبيهات أمنية تدعو العملاء إلى تنشيط حساباتهم المصرفية عبر زيارة روابط إلكترونية احتيالية مدونة بالرسائل تحت ذريعة صيانة النظام وتحديثه، وكذلك الرسائل التي تدعي أنها صادرة عن جهات رسمية أو التي تنتحل أسماء الشخصيات عامة ومعروفة، تطلب من خلالها أموال أو تبرعات أو تبعث برسائل مضللة.

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وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، في بيان، أن هذه الرسائل، والتي تلقى العملاء نماذج منها خلال الأيام القليلة الماضية، تنطوي على محاولات احتيال من قبل جهات مجهولة تسعى للإيقاع بالعملاء عبر انتحال هوية بعض البنوك وعلاماتها التجارية.

وشدد حافظ على مثل هذه الرسائل تخالف تمامًا آليات التواصل الموثوقة التي تعتمدها البنوك مع عملائها. ودعا حافظ العملاء إلى ضرورة تجاهل مثل هذه الرسائل وعدم التجاوب إطلاقًا معها، معربًا عن ثقته بوعي العملاء وبدورهم الفاعل في مشاركة الجهات الرسمية وذات الصلة للتصدي لمثل هذه المحاولات.





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