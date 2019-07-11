مساعدة المقطوعة 1440 هـ في الضمان الإجتماعي من خلال رقم السجل المدني

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعوية من خلال موقع نجوم مصرية ، جديد مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي وذلك من خلال السجل المدني 1440 ، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بإيداع القيمة المادية في حسابات المواطنين البنكية بشكل مباشر ، هذا وتعمل الوزارة على إختيار المواطنين وفقاً للعديد من الشروط التي أعلنت عنها سابقاً ، ويتم تحديد الإعانة من وفقاً لدخل الأسرة أو عدد الأفراد .
الفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي
- الأرملة ولديها أبناء.
- المرأة المهجورة ولديها أبناء.
- المرأة المطلقة ولديها أبناء.
- المرأة العاجزة عن العمل.
- الرجل العاجز عن العمل.
- المعوقون الذي لديهم إعاقة دائما أو مؤقتة.
- لمن لا يتجاوز سنهم 35 عام.
- لمن ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل.
شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- تصرف المساعدة لكل الأسر الفقيرة والتي في حاجة إلى الدعم المالي.
- تقدم المساعدات المقطوعة لكل حالات العجز المؤقت أو الدائم هي الأولي بالرعاية.
- تقدم المساعدات للمطلقات والأرامل من ضمن المستحقين للمقطوعة.
- تقدم المساعدة إلى جميع النساء المطلقات وأسر السجناء.
- كما يجب أن يتجاوز سن الزوج أو الزوجة عن الخمسة وثلاثون عام.