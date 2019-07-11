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مساعدة المقطوعة 1440 هـ في الضمان الإجتماعي من خلال رقم السجل المدني

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نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعوية من خلال موقع نجوم مصرية ، جديد مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي وذلك من خلال السجل المدني 1440 ، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بإيداع القيمة المادية  في حسابات المواطنين البنكية بشكل مباشر ، هذا وتعمل الوزارة على إختيار المواطنين وفقاً للعديد من الشروط التي أعلنت عنها سابقاً ، ويتم تحديد الإعانة من وفقاً لدخل الأسرة أو عدد الأفراد .

الفئات المستفيدية من الضمان الإجتماعي

  • الأرملة ولديها أبناء.
  • المرأة المهجورة ولديها أبناء.
  • المرأة المطلقة ولديها أبناء.
  • المرأة العاجزة عن العمل.
  • الرجل العاجز عن العمل.
  • المعوقون الذي لديهم إعاقة دائما أو مؤقتة.
  • لمن لا يتجاوز سنهم 35 عام.
  • لمن ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • تصرف المساعدة لكل  الأسر الفقيرة والتي في حاجة إلى الدعم المالي.
  • تقدم المساعدات المقطوعة لكل حالات العجز المؤقت أو الدائم هي الأولي بالرعاية.
  • تقدم المساعدات للمطلقات والأرامل  من ضمن المستحقين للمقطوعة.
  • تقدم المساعدة إلى جميع النساء المطلقات وأسر السجناء.
  • كما يجب أن يتجاوز سن الزوج أو الزوجة عن الخمسة وثلاثون عام.

الإستعلام في مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية عن رابط من أجل الإستعلام عن الضمان الإجتماعي ، حيث صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعي رابط من أجل الإستعلام والتسجيل للإستفادة من مساعدة المقطوعة ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية الضمان   
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